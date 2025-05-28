Çin'den Taiwan Yeniden Birleşme Açıklamaları

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin'in egemenlik ve topraklarının hiçbir zaman bölünmediğini ve Taiwan Boğazı'nın her iki yakasının tek bir Çin'e ait olduğu gerçeğinin de hiçbir zaman değişmediğini söyledi.

Chen, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin kısa süre önce Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki yeniden birleşmeyi "şirket birleşmesine" benzettiği açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Lai, Çin anakarasını "büyük şirket", Taiwan'ı ise "küçük şirket" olarak nitelemiş ve Taiwan ile "birleşmek" istiyorsa şartları öne süren tarafın, Taiwan değil Çin anakarası olması gerektiğini iddia etmişti.

Ulusal yeniden birleşmenin, Çinli yurttaşların ortak arzusu, Çin ulusunun da haklı davası olduğunu söyleyen sözcü, anakaranın, tek Çin ilkesini ve 1992 Mutabakatı'nı koruma kararlılığını yineledi.

Chen, "Taiwan'daki tüm siyasi partiler, gruplar ve çeşitli sektörlerden kişilerle, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkiler ve ulusal yeniden birleşme konularında kapsamlı görüş alışverişinde bulunmaya ve derinlemesine istişareler yapmaya hazırız" dedi.