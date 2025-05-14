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Çin'den Taiwan Lideri Lai Ching-te'ye Sert Eleştiri

Çin'den Taiwan Lideri Lai Ching-te'ye Sert Eleştiri
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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin eylemlerini eleştirerek, barışı sabotaj eden ve kriz çıkaran bir lider olduğunu savundu. Chen, Lai'nin ayrılıkçılığı teşvik ettiğini ve Taiwan'ın çıkarlarına ihanet ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Lai Ching-te'yi Taiwan lideri olarak göreve geldiğinden bu yana ortaya koyduğu eylemleri nedeniyle sert dille eleştirdi.

Çarşamba günkü basın toplantısında, Lai Ching-te'nin Taiwan lideri olarak görevdeki ilk yılını kısa süre sonra dolduracak olması hakkında değerlendirmelerde bulunan Chen, Lai'nin eylemlerinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında "barışı sabotaj eden" ve "kriz çıkaran" kişi olduğunu tam anlamıyla kanıtladığını söyledi.

Sözcü, Lai'ye bağlı yetkililerin, ayrılıkçılık saçmalığını kasıtlı olarak savunup boğazlar arası etkileşimi baskıladıklarını ve hem Taiwan halkını hem de uluslararası toplumu yanıltmak amacıyla sahte bir "otoriterliğe karşı demokrasi" söylemi uydurduklarını ifade etti.

Söz konusu yetkililerin dış güçlere yaranmaya çalıştığını kaydeden Chen, bu kişilerin "dış destek yoluyla bağımsızlık" ve "güç yoluyla bağımsızlık" peşinde koşarak Taiwan'ın çıkarlarına ihanet ettiğini belirtti.

Chen, bu tür eylemlerin, Taiwan Boğazı'nda gerilimi tırmandırdığını, barışı baltaladığını ve Lai'nin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında "barışı sabotaj eden" ve "kriz çıkaran" kişi olduğunu tam anlamıyla kanıtladığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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