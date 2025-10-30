Haberler

Çin'den Taiwan İle ABD'ye Uyarı: Bağımsızlık Çabaları Beyhudedir

Güncelleme:
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Taiwan'ın bağımsızlık yanlısı girişimlerinin bastırılacağını ve iki taraf arasındaki askeri güç dengesinin değişmeyeceğini ifade etti. ABD ve Taiwan'ın ortak silah geliştirme konuları üzerine bir değerlendirme yaptı.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı her türlü girişimi ve dış müdahaleyi daha büyük bir kapasite ve daha güvenilir yöntemlerle bastıracağını söyledi.

Zhang, perşembe günkü basın toplantısında ABD ve Taiwan'ın kısa süre önce gerçekleştirdikleri sözde savunma sanayi toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basında çıkan haberlerde söz konusu toplantıda ortak silah geliştirme ve üretimi ve ABD'nin adaya silah satışı konularının görüşüldüğü belirtilmişti.

Zhang, Demokratik İlerleme Partisi yetkilileri ne kadar silah edinirse edinsin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki askeri güç dengesinin değişmeyeceğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşmanın beyhude bir hedef olduğunu ifade etti.

Zhang, Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini ABD'ye yaranmaya çalışmak ve parti çıkarları için Taiwan'ın çıkarlarını satmakla suçladı.

Zhang, ABD'ye Taiwan'a silah satışı konusunun ne kadar hassas olduğunun ve olası ciddi sonuçlarının tam olarak farkına varma ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" desteklememe taahhüdünü yerine getirme çağrısı da yaptı.




