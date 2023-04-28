Çin'den Taiwan Demokratik İlerleme Partisi'ne: Kurdu Eve Çağırmayın

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini ABD'li savunma şirketlerine kapılarını açmamaları konusunda uyardı ve bunun "kurdu eve çağırmak" anlamına geleceğini söyledi.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei, Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerini ABD'li savunma şirketlerine kapılarını açmamaları konusunda uyardı ve bunun "kurdu eve çağırmak" anlamına geleceğini söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ABD'li savunma şirketlerinin Taiwan ziyaretleri konusunda açıklamalarda bulunan Tan, durumdan ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.

Tan, Taiwan'la ilgili konuların, Çin'in iç işlerine ilişkin olduğunu ve herhangi bir dış müdahalenin kabul edilemeyeceğini yineledi.

ABD'li savunma şirketlerinin her zaman büyük karlar karşılığında silah satma ve tüm dünyaya savaş ve kaos ihraç etme peşinde olduğunu söyleyen Tan, DPP yetkililerinin yaptıklarının Taiwan halkını felakete sürüklemekten başka bir işe yaramayacağını sözlerine ekledi.

ABD tarafının, Taiwan sorununun son derece hassas yapısını ve Taiwan Boğazı'ndaki karmaşık durumu tam olarak anlaması gerektiğini vurgulayan sözcü, ABD'nin tek Çin ilkesine ve Çin'le ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü, ABD tarafını Taiwan'a ilişkin konulara müdahale etmeyi bırakmaya, silah satışına son vermeye ve Taiwan'la askeri irtibatı kesmeye çağırdı.

Tan, Çin silahlı kuvvetlerinin Taiwan Boğazı'ndaki durumu yakından takip edeceğini, yüksek alarm durumunu sürdüreceğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" temalı her türlü ayrılıkçılığa ve dış müdahaleye karşı gerekli karşı önlemleri alacağını vurguladı.