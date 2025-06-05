Çin'den Taiwan'a Sert Eleştiriler

Çin'den Taiwan'a Sert Eleştiriler
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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan lideri Lai Ching-te ve Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini anakara sosyal sistemine yönelik karalamalarla suçlayarak ciddi eleştirilerde bulundu. Zhu, bu kişilerin demokrasi kisvesi altında yanıltıcı eylemler yaptığını ifade etti.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan lideri Lai Ching-te ve Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin anakaranın sosyal sistemini karalamaya yönelik son açıklamalarını sert biçimde eleştirdi.

Zhu, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Lai ve söz konusu parti yetkililerinin, Çin ana karasına yönelik kötü niyetli karalama ve saldırılarda bulunduklarını ve Taiwan Boğazının iki yakası arasındaki cepheleşmeyi artırmaya ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını söyledi.

"Niyetleri son derece art niyetli, yöntemleri ise son derece alçakça" diyen Zhu, söz konusu parti yetkililerinin, demokrasi kisvesi altında uluslararası toplumu aldatıp dolandırdığını ve tek Çin ilkesine meydan okumaya çalıştığını belirtti.

Bu kişilerin eylemlerinin demokrasi ruhunu tamamen ihlal ettiğini söyleyen Zhu, dünyanın çoktandır "sahte demokrasi, gerçek diktatörlük" anlayışının farkında olduğunu, Taiwan'daki soydaşların da bu anlayışı kınadığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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