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Çin'den Sri Lanka'ya Yardım Gemisi Yola Çıktı

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Modüler yapıdaki 125 evin prefabrik bileşenlerini taşıyan bir kargo gemisi Çin'in Tianjin Limanı'ndan Sri Lanka'ya doğru yola çıktı. Bu yardım, Sri Lanka'nın ekonomik toparlanmasına ve yaşam standardının iyileştirilmesine destek olacak.

ÇEKİM TARİHİ: 9 Mayıs 2024

1. Kargo gemisinden çeşitli görüntüler

Modüler yapıdaki 125 evin prefabrik bileşenlerini taşıyan bir kargo gemisi Perşembe günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı'ndan Sri Lanka'ya doğru yola çıktı.

Bu gelişme, 26 Mart'ta Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı ile Sri Lanka'nın ilgili kurumları arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının ardından gerçekleşti.

Söz konusu malzemeler acil insani yardım için kullanılacak ve Sri Lanka'nın ekonomik toparlanmasına ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine destek olacak.

Yakın gelecekte Tianjin Limanı'ndan iki parti yardım daha gönderilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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