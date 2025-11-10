Haberler

Çin'den Şili'ye Lityum Madenciliği Projesine Şartlı Onay

Çin, Şili'nin Salar de Atacama bölgesinde Codelco ve SQM tarafından kurulacak ortak girişime lityum madenciliği projesi için şartlı onay verdi. Onay, lityum karbonatın tedarikini güvence altına almayı amaçlıyor ve yeni enerji sektörünün sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin, Şili'deki Salar de Atacama lityum madenciliği projesini yönetmek üzere kurulan Şili ortak girişimi Codelco-SQM'ye şartlı onay verdi. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin onayı, ithal lityum karbonatın istikrarlı ve adil tedarikini sağlamayı amaçlıyor.

Şili Ulusal Bakır Şirketi (Codelco) ve Şilili kimyasal şirketi Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.'nın (SQM), Salar de Atacama lityum madenciliği projesini yönetmek için varlıklarını birleştirerek ortak girişim kurmayı planladığı belirtildi.

İdare, söz konusu hamlenin, lityum batarya ve yeni enerjili araç sektörleri için kritik öneme sahip bir hammadde olan ithal lityum karbonat tedarikinde önemli bir entegrasyon niteliği taşıdığını kaydetti.

İdare, konuya ilişkin yürüttüğü incelemede ithal lityum karbonatın iç pazardaki rekabete olası etkisinin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

Onay ile birlikte getirilen kısıtlayıcı koşullar uyarınca, Codelco, SQM ve ortak girişimleri mevcut sözleşmelerin yerine getirilmesine devam etme, eşit, makul ve ayrımcı olmayan tedarik sağlama ve önemli tedarik değişiklikleri hakkında zamanında raporlar yayımlama taahhüdünde bulunuyor.

İdare, tedarikin istikrarını sağlamak ve lityum karbonat ürünlerinin makul fiyatlandırılmasını garanti altına almak açısından faydalı olan bu taahhütlerin, alt sektör müşterilerinin ve tüketicilerin çıkarlarını korunmasını sağlayacağını belirtti.

İdare, şartlı onayın, Çin'in yeni enerji sektörünün sağlıklı ve düzenli gelişimi için adil rekabet ortamı yaratmayı amaçladığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
