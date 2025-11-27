Haberler

Çin'den Silah Kontrolü ve Nükleer Silahsızlanma Raporu

Güncelleme:
Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, uluslararası silah kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik yeni bir rapor yayımladı. Raporda, Çin'in bu alanlardaki yapıcı rolü ve dünya barışına olan taahhüdü vurgulanıyor.

BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, "Yeni Çağda Çin'in Silah Kontrolü, Silahsızlanma ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi" başlıklı bir resmi rapor yayımladı.

Perşembe günü yayımlanan raporda, Çin'in uluslararası silah kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda yapıcı bir rol oynadığı ve bu alanlarda aktif girişimler ve çözümler sunduğu belirtildi.

Raporda, Çin'in dünya barışının mimarı, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin koruyucusu olduğu ve bu tutumunu sürdüreceği vurgulandı.

Rapor, Çin'in silah kontrolü, silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik politikaları ve uygulamalarını ve uzay, siber uzay, yapay zeka gibi gelişmekte olan alanlardaki güvenlik yönetimine dair tutumunu kapsamlı biçimde ortaya koymayı amaçlıyor.

Rapor ayrıca, Çin'in dünya barışını ve güvenliğini koruma konusundaki taahhüdünü yeniden vurgulamayı ve dünya çapındaki ülkeleri uluslararası silah kontrolü için işbirliğine çağırmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
