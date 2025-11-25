Haberler

Çin'den Sığır Eti İthalatı Soruşturmasına Uzatma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, sığır eti ithalatıyla ilgili yürüttüğü koruma soruşturmasının süresini karmaşıklığı nedeniyle 26 Ocak 2026'ya kadar uzattı. Soruşturma, 27 Aralık 2024'te başlamıştı.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, sığır eti ithalatıyla ilgili yürüttüğü koruma soruşturmasının süresini konunun karmaşıklığı nedeniyle 26 Ocak 2026'ya kadar uzattı.

Soruşturma ilk olarak 27 Aralık 2024'te başlatılmış, bakanlık 6 Ağustos 2025'te soruşturma süresinin 26 Kasım 2025'e kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
Rakamlar belli oldu! Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo

Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Domenico Tedesco, oyuncularına o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum

Futbolculara o kelimeyi yasakladı: Duymak istemiyorum
Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor

Galatasaray ve Roma 19 yaşındaki yıldız için yarışıyor
Canlı yayında sert tartışma! Sinan Burhan sordu, Dursun Çiçek cevap veremedi

Canlı yayında "terör" tartışması! Eski CHP'li vekil sus pus oldu
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray dünya devlerini solladı
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.