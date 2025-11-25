Çin'den Sığır Eti İthalatı Soruşturmasına Uzatma
BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, sığır eti ithalatıyla ilgili yürüttüğü koruma soruşturmasının süresini konunun karmaşıklığı nedeniyle 26 Ocak 2026'ya kadar uzattı.
Soruşturma ilk olarak 27 Aralık 2024'te başlatılmış, bakanlık 6 Ağustos 2025'te soruşturma süresinin 26 Kasım 2025'e kadar uzatıldığını duyurmuştu.
Kaynak: Xinhua / Güncel