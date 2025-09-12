Çin'den Senegal'e Sel Yardımı

DAKAR, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Weihai kentinden Senegal'deki selden etkilenen afetzedelere destek amacıyla gönderilen yardım malzemeleri, başkent Dakar'ın Ouakam bölgesinde düzenlenen törenle teslim edildi.

Weihai kentinin Senegal'de faaliyet gösteren şirketleri aracılığıyla sağladığı yardım malzemeleri drenaj ekipmanları, günlük ihtiyaç malzemeleri ile pirinç, un ve yemeklik yağ gibi gıda maddelerinden oluşuyor. Yardım, selden etkilenen bölge sakinlerinin en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çin'in Senegal Büyükelçisi Li Zhigang, çarşamba günü düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iki ülkenin zorluklar karşısında her zaman birbirini destekleyen kardeş ülkeler olduğunu vurguladı.

Uluslararası faaliyet gösteren Çinli inşaat şirketi WIETC'ye bağlı Zhengwei Technical Company Senegal Şirketi Genel Müdürü Qi Pan, Weihai ve Ouakam'ın birbirinden oldukça uzak olmalarına rağmen aralarında sıkı bir dostluk bağı bulunduğunu belirtti. Malzemelerin zamanında destek sağlamasını temenni ettiklerini kaydeden Pan, şirketin iki bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Ouakam Bölge Şefi Abdul Aziz Gueye, Çin'in Senegal Büyükelçiliği ve Weihai kentine yaptıkları cömert yardımlardan dolayı teşekkür ederek, Çin'in Senegal'in güvenilir bir ortağı olduğunu vurguladı. Gueye, Ouakam ve Weihai arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni ettiklerini ifade etti.