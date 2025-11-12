Haberler

Çin'den Rusya'ya Yeni Posta Treni Hizmeti Başladı

Güncelleme:
Çin'in Hunchun kentinden Moskova'ya doğru hareket eden yeni posta treni hizmeti resmen başladı. 46 konteynerle yola çıkan tren, günlük ihtiyaç malzemeleri ve elektronik ürünler taşıyor. Bu hizmet, bölgedeki sınır ötesi ticaretin lojistiğini kolaylaştırmayı hedefliyor.

CHANGCHUN, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı sınırdaki Hunchun kentinden Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıkan 46 konteynerlik yük treniyle yeni bir posta treni hizmeti resmen başlamış oldu.

Salı günü yola çıkan trendeki konteynerlerin günlük ihtiyaç malzemeleri, ev aletleri ve elektronik ürünleriyle tamamen dolu olduğu bildirildi.

Rusya'nın soğuk kıyı şeridinin ve Kuzey Kore'nin ıssız dağlarının yakınında yer alan küçük Hunchun kenti, demiryolu ağının gelişmesiyle Çin'i hem Rusya hem de Avrupa'nın iç bölgeleriyle bağlayan önemli bir merkez haline geldi.

Kasım 2023'te başlatılan Hunchun-Makhalino Demiryolu özel posta treni hizmeti kapsamında bugüne kadar 164 sefer gerçekleştirilerek 380.000'den fazla mal taşındı.

Salı günü başlatılan yeni tren hizmeti, bölgedeki sınır ötesi ticaret mallarının lojistiğini ve nakliyesini daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.



