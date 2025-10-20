Haberler

Çin'den Paraguay'a Diplomaside Tek Çin İlkesi Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanlığı, Taiwanlı yetkililerle diplomatik ilişkileri sürdüren ülkelere doğru siyasi kararlar almaları yönünde çağrıda bulundu. Tek Çin ilkesinin uluslararası ilişkilerdeki önemi tekrar vurgulandı.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin, Taiwanlı yetkililerle sözde "diplomatik ilişkilerin" sürdürülmesinin hiçbir sonuca varmayacağını belirterek, bu yönde tavır alan çok az sayıdaki hükümetlere bir an önce doğru siyasi kararlar almaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun pazartesi günkü basın toplantısında, Paraguaylı bir yetkilinin Paraguay ile Çin arasında olası diplomatik ve ticari ilişkileri araştırmak için "ciddi ve geniş bir tartışma" çağrısı yapması üzerine, bunun Paraguay'ın uzun vadeli çıkarlarıyla ilgili olduğunu vurguladı.

Guo, tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun hakim görüşü ve uluslararası ilişkilerde temel bir norm olduğunu söyledi. Guo, Taiwanlı yetkililerle sözde "diplomatik ilişkiler" sürdürmenin hiçbir sonuca varmayacağını belirterek, bunun tek Çin ilkesine yönelik sağlam ve güçlü uluslararası taahhüdü sarsmayacağını veya Çin'in yeniden birleşmesine yönelik baskın eğilimi durdurmayacağını ekledi.

Guo, doğru olan şeyin tek Çin ilkesini savunmak olduğunu ve tarihin akışının ve kamuoyunun eğiliminin bu yönde olduğunu kaydetti.

Guo, "Paraguay dahil çok az sayıdaki ülkenin hükümetlerini, gerçek durumu görmeye, vizyonerlerin sesine kulak vermeye, halkın iradesini göz ardı etmemeye ve halklarının temel ve uzun vadeli çıkarlarına hizmet edecek doğru siyasi kararı bir an önce almaya çağırıyoruz" dedi.

