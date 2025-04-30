Çin'den Özel Sektörü Teşvik Eden Temel Yasa

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de özel sektörü teşvik etmeye yönelik ilk temel yasa, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin oturumunda kabul edildi. Çarşamba günü onaylanan yasa, dünyanın ikinci en büyük ekonomisindeki kilit öneme haiz bir yere sahip olan özel sektöre verilen desteği gösteriyor.

Bir yılı aşan yasama sürecinin ardından kabul edilen yasa, 20 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

9 bölüm ve 78 maddeden oluşan yasa, adil rekabet, yatırım ve finansmanın teşviki, bilimsel ve teknolojik inovasyon, mevzuat rehberliği, hizmet desteği, hak ve çıkarların korunması ve yasal yükümlülükler gibi alanları kapsıyor.

Yasanın, özel sektörün gelişme ortamını daha da iyileştirmesi, her tür ekonomik kuruluş için adil piyasa rekabetini sağlaması ve hem özel sektörün hem de uygulayıcılarının sağlıklı gelişimini teşvik etmesi bekleniyor.

Uzun süredir Çin'in ekonomik yükselişinin arkasındaki temel itici güç olarak işlev gören özel işletmeler, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 60'ından fazlasına ve kentsel istihdamın yüzde 80'ine katkıda bulunuyor. Çin'de kayıtlı 57 milyondan fazla özel işletme, Mart 2025 sonu itibarıyla ülkedeki tüm işletmelerin yüzde 92'sinden fazlasını teşkil ediyor.