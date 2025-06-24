Çin'den Ortadoğu'da Ateşkes Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve İran arasında ateşkes sağlanması için diyalog ve müzakereleri vurgularken, gerilimlerin tırmanmasını istemediklerini belirtti.

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Ortadoğu'daki durumla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini, gerilimin tekrar tekrar tırmanmasını istemediklerini ve İsrail ile İran arasında bir an önce ateşkes sağlanmasını temenni ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü İsrail ve İran'ın tam ve kapsamlı bir ateşkesin uygulanması için resmi anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Salı günkü basın toplantısında Trump'ın söz konusu açıklamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Guo, askeri yöntemlerle barış getirilemeyeceğinin gerçeklerle kanıtlandığının altını çizerek sorunları çözüme kavuşturmanın doğru yolunun diyalog ve müzakere olduğunu ifade etti.

İlgili tarafları en kısa sürede doğru yol olan siyasi çözüme dönmeye çağıran Guo, Ortadoğu bölgesinde barış ve istikrarı korumak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı

Şota Arveladze 10 yıl sonra Süper Lig ekibine geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ateşkese rağmen Tahran'ı vurdu

Uyarılar fayda etmedi! Başkentte 2 büyük patlama
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi

41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda

Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.