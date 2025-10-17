Haberler

Çin'den Nadir Toprak Elementlerine İhracat Kontrollerinde Yeni Dönem

Çin Ticaret Bakanlığı, nadir toprak elementleri için ihracat kontrollerini optimize edeceğini ve yasal ticareti destekleyecek önlemler alacağını açıkladı. ABD'nin yürürlüğe giren kısıtlamalarına karşı rahatsızlık duyulduğu belirtildi.

BEİJİNG, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, nadir toprak elementlerine ilişkin Çin'in getirdiği son ihracat kontrollerine yönelik ruhsatlandırma işlemlerini sürekli olarak optimize edip inceleme süresini kısaltacaklarını ve yasal ticareti etkin şekilde teşvik edecek kolaylaştırıcı önlemleri aktif şekilde değerlendireceklerini söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında Çin'in aldığı son ihracat kontrol önlemlerinin, hükümetin, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ülkenin ihracat kontrol sistemini iyileştirmek amacıyla attığı olağan adımlar olduğunu ve herhangi bir ülke veya bölgeyi hedef almadığını vurguladı.

He, "Sivil kullanım amaçlı ihracata yönelik uygun başvurularının tamamı onaylanacaktır" dedi.

Söz konusu kontrollerin, nadir toprak elementlerinin, kitle imha silahlarında kullanım gibi yasadışı kullanımını önlemek üzere ortaya konulmuş meşru bir uygulama olduğuna dikkat çeken He, söz konusu kontrollerle Çin'in ulusal güvenliği ve ortak küresel güvenliğin korunmasının hedeflendiğini ifade etti.

He, söz konusu ihracat kontrollerini duyurmadan önce ilgili ülke ve bölgelere bildirimde bulunduklarını kaydeden sözcü, an itibarıyla ilgili taraflarla sürecin hızlandırılması konusunda iletişim halinde olduklarını belirtti.

He, ABD'nin kısa süre önce yürürlüğe giren "yaptırım listesindeki" ihracat kısıtlamalarını genişleten yeni yasası ve 301. Madde kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında Çin gemilerine ek liman ücretleri uygulama kararının da aralarında bulunduğu kısıtlayıcı önlemlerden son derece rahatsız olduklarını ve bunlara kesinlikle karşı olduklarını söyledi. He, ABD'ye yanlış uygulamalarını derhal düzeltme çağrısında bulundu.

ABD'nin aldığı bu önlemlerden son derece rahatsız olduklarını ve bunlara kesinlikle karşı olduklarını yineleyen He, ABD'nin ekonomik ve ticari görüşmelerde elde edilen kazanımlara değer vermesini ve yanlış uygulamalarını derhal düzeltmesini temenni ettiklerini belirtti. He, birbirlerinin endişelerini ABD tarafıyla eşit diyalog ve karşılıklı saygı temelinde, uygun şekilde ele almaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
