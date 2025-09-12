Çin'den Meksika'ya Gümrük Vergisi Uyarısı

BEİJİNG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Meksika'nın herhangi bir gümrük vergisi düzenlemesi yapmadan önce ihtiyatlı davranmasını ve iki kez düşünmesini beklediklerini söyledi.

Sözcü, perşembe gecesi yaptığı açıklamada Meksika'nın, aralarında Çin'in de bulunduğu, ülkeyle serbest ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerden ithal edilen yaklaşık 1.400 ürüne uyguladığı gümrük vergilerini artırmayı planladığına ilişkin haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Meksika'nın gümrük vergisi hamlelerini yakından takip edip nihai önlemleri dikkatle değerlendireceklerini kaydeden sözcü, Çin ve Meksika'nın birbirlerinin önemli ekonomik ve ticari ortakları olduğunu ve bu işbirliğinin olumsuz etkilenmesini istemediklerini söyledi.

ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi uygulamalarına karşı dünya çapında yaygın bir muhalefet olduğuna dikkat çeken sözcü, tüm ülkelerin serbest ticaret ve çok taraflılığı ortaklaşa savunmak üzere iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Sözcü, dış baskılar nedeniyle üçüncü tarafların çıkarlarının feda edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü, bu bağlamda Meksika'nın alacağı her türlü tek taraflı gümrük vergisi önleminin, Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde olsa dahi, tek taraflı zorbalığa karşı verilen taviz ve ödün olarak değerlendirileceğini söyledi.

Sözcü, "Bu tür önlemlerin uygulamaya konulması sadece Çin de dahil olmak üzere ilgili ticaret ortaklarının çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, aynı zamanda Meksika'nın iş ortamındaki belirliliği ciddi şekilde zedeleyecek ve işletmelerin Meksika'ya yatırım yapma güvenini azaltacaktır" ifadelerini kullandı.

Her daim ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların eşit diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturulmasını savunduklarını belirten sözcü, "Tek taraflılık, korumacılık ve ayrımcı önlemlerin her türlüsüne ve Çin'in çıkarlarına zarar veren her türlü eyleme karşı çıkıyoruz" dedi.

Sözcü, meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere fiili duruma göre gerekli önlemleri kararlılıkla alacaklarını da sözlerine ekledi.