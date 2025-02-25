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Çin'den Malezya'ya Turist Sayısı 2024'te Yüzde 130,9 Arttı

Çin'den Malezya'ya Turist Sayısı 2024'te Yüzde 130,9 Arttı
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Çin'den Malezya'ya giden turist sayısı 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 130,9 artarak 3.725.894'e ulaştı. Bakanlık, Çin vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının 2026'ya kadar süreceğini ve hava ulaşımının güçlendirilmesinin etkili olacağını duyurdu.

KUALA LUMPUR, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin'den Malezya'ya giden turist sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 130,9 gibi çarpıcı bir artışla 3.725.894'e yükseldi.

Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada Çin vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının Aralık 2026'ya kadar devam edeceğini duyurdu. Bakanlık ayrıca hava ulaşımı bağlantılarının güçlendirilmesinin, turist sayısındaki artışı daha da hızlandıracağını belirtti.

Bu karlı büyüme ile paralel olarak China Eastern Havayolları pazar günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'ı, ülkenin güneybatısındaki Kunming kenti üzerinden Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a bağlayan ilk uçuşunu başlattı.

Açıklamada, "Çin'in kuzeybatısında yer alan Xi'an, özellikle harcanabilir geliri artan orta sınıf aileler arasında hızlı nüfus artışına tanık olan önemli bir kentsel merkez olarak öne çıkıyor. Bu kesimin uluslararası seyahat edebilecek maddi kaynaklara sahip olması, onları turizm kampanyaları için öncelikli hedeflerden biri haline getiriyor" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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