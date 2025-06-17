Çin'den Latin Amerika ve Karayipler'e Destek Mesajı

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Panama da dahil olmak üzere Latin Amerika ve Karayip ülkelerine bağımsızlık ve özerkliklerini koruma ve hegemonya, zorbalık ve yabancı müdahaleye karşı çıkma konusunda her daim destek verdiklerini söyledi.

Basında ABD'nin Panama Büyükelçiliği'nin kurulacak iletişim kulelerine yönelik açıklamasıyla ilgili haberler yer almıştı. Söz konusu haberlerde, ABD'nin Panama ile birlikte, Çinli şirket Huawei'nin ekipmanlarının yerine ABD teknolojisine sahip 7 yeni iletişim kulesi kuracağı iddia ediliyordu. Öte yandan Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkenin ABD Büyükelçiliği'nden, Panama hükümeti tarafından alınan kararlarla ilgili kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınmasını istedi.

Guo, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin uzun süredir Latin Amerika ve Karayipler'de gözetleme faaliyetleri ve siber saldırılar gerçekleştirdiğini, ancak bunun Batı Yarımküre'de olumsuz sonuçlarının olduğunu ve Amerika kıtasındaki ülkeleri tedirgin ettiğini belirtti.

Guo, Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle dostane işbirliği yürüttüklerini ve her zaman karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda, açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kaldıklarını da sözlerine ekledi. Guo, "Çin hiçbir zaman etki alanı peşinde koşmaz ve jeopolitik rekabete girişmez. Diğer ülkeleri taraf tutmaya zorlamak ise Çin için söz konusu bile olamaz" dedi.

Latin Amerika ve Karayipler'in kimsenin arka bahçesi olmadığını belirten Guo, ABD'ye ekonomik, ticari, bilimsel ve teknolojik konuları siyasallaştırma, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etme ve egemenlik ve bağımsızlıklarını zedelemekten vazgeçme ve diğer ülkeleri taraf tutmaya ve Çin ile işbirliğini azaltmaya zorlamaya son vererek bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahı teşvik etmeye önem verme çağrısı yaptı.