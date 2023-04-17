Çin'den Laos'a 'ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturma' mesajı

Çin, Laos'un Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith'in Pekin'i ziyaretinde, Güneydoğu Asya komşusu ile ekonomik işbirliğini derinleşme ve "ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturma" mesajı verdi.

Çin, Laos'un Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith'in Pekin'i ziyaretinde, Güneydoğu Asya komşusu ile ekonomik işbirliğini derinleşme ve "ortak geleceği paylaşan topluluk oluşturma" mesajı verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, resmi ziyaret için dün Çin'e gelen Kommasith, Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang ile görüştü.

Ding, görüşmede mevkidaşına, Çin ve Laos'un "ortak geleceği paylaşan topluluk" oluşturma yolunda istikrarlı şekilde ilerlemesini ve iki ülke halklarına daha fazla yarar sağlayacak ekonomik işbirliğini derinleştirmesini umduklarını belirtti.

Çin-Laos demir yolunun iki ülkenin halkları arasında etkileşimi artırmasını umduklarını ifade eden Ding, Çin'in Laos ile pratik işbirliğini yeni boyutlara taşıyarak bölgesel refaha ve istikrara katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Saleumxay de Ding'e, Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasına desteği için teşekkür ederek ülkesinin Çin'in küresel ve bölgesel düzeydeki girişimlerini ve önerilerini desteklediğini kaydetti.

Laoslu yetkili, ziyaretinde, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ve Dışişleri Bakanı Çin Gang ile de bir araya geldi.

Çin-Laos demir yolu

Laos'un başkenti Vientiane ile Çin'in güneybatı eyaleti Yünnan'ın merkezi Kunming şehrini birbirine bağlayan 1000 kilometrelik Çin-Laos demir yolunun 2015'te başlayan inşası Aralık 2021'de tamamlanmıştı.

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında inşa edilen demir yolu, faaliyete geçmesine rağmen Kovid-19 salgını nedeniyle sınır ötesi geçişler yalnızca kargo seferleriyle sınırlı kalmıştı.

İlk yolcu treni seferinin 13 Nisan'da gerçekleştirildiği demir yolu hattı, Çin'in hızlı tren ağını Güneydoğu Asya'da sınır ötesine taşıyan ilk proje olma özelliği taşıyor.

Çin ve Laos; Vietnam, Kuzey Kore ve Küba ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.

Çin ile Laos, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Çin ile Mekong Nehri Deltası ülkelerini bir araya getiren Lacang-Mekong İşbirliği kapsamında çok taraflı bağlarını sürdürüyor.