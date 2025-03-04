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Çin'den Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi Önerisi

Çin'den Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi Önerisi
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Çin'in 14. Ulusal Halk Kongresi sözcüsü Lou Qinjian, teknolojik uçurumun kapanması ve yapay zekanın sağlıklı gelişimi için Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi'ni önerdi. Ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in ulusal yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturum sözcüsü Lou Qinjian, teknolojik uçurumun kapatılmasına yardımcı olmak ve bilimsel ve teknolojik inovasyonun zengin ülkeler ve varlıklı kişilerin elinde bir oyuncak haline dönüşmesini önlemek amacıyla Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi'ni önerdiklerini söyledi.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'in ulusal yasama organı 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturum sözcüsü Lou Qinjian, teknolojik uçurumun kapatılmasına yardımcı olmak ve bilimsel ve teknolojik inovasyonun zengin ülkeler ve varlıklı kişilerin elinde bir oyuncak haline dönüşmesini önlemek amacıyla Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi'ni önerdiklerini söyledi.

Çarşamba günü başlaması planlanan kongre oturumunun açılışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lou, yapay zekanın sağlıklı gelişimini teşvik etmek, dünyanın ekonomik büyümesine güç vermek ve tüm dünyadaki insanların refahını artırmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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