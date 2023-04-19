Çin'den Küba'ya Kuraklıkla Mücadele İçin Ekipman Yardımı

HAVANA, 19 Nisan (Xinhua) -- Küba Ulusal Su Kaynakları Enstitüsü (INRH) Karayip adasının şiddetli kuraklıkla mücadele etmesine yardımcı olmak üzere Çin hükümetinden gelen yardımları memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

HAVANA, 19 Nisan (Xinhua) -- Küba Ulusal Su Kaynakları Enstitüsü (INRH) Karayip adasının şiddetli kuraklıkla mücadele etmesine yardımcı olmak üzere Çin hükümetinden gelen yardımları memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Çin, aralarında kamyonlar, buldozerler, aydınlatma kuleleri, kazıcı yükleyiciler, motorlu greyderler ve termal difüzyon kaynak makinelerinin de bulunduğu 449 parça ekipman gönderdi.

Salı günü Küba'nın başkenti Havana'daki INRH genel merkezinde ekipmanların teslim törenine Küba Başbakan Yardımcısı Ines Maria Chapman ve Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Deborah Rivas da katıldı.

Çin'in Küba Büyükelçisi Ma Hui, yardımın Küba eyalet başkentlerinde ve kentsel alanların civar mahallerindeki topluluklarda su tedarikinin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Yardım için Çin hükümetine teşekkür eden INRH Başkanı Antonio Rodriguez adadaki su kaynaklarının geliştirilmesinde Çin'in katkılarının çok önemli olduğunu söyledi.

Rodriguez, "Küba'nın, Çin'in BM ilkelerine uygun olarak Küba halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik katkılarından dolayı minnettarlığını yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, şu anda 400.000'den fazla Kübalı uzun süren kuraklık nedeniyle su sıkıntısı ile mücadele ediyor.

Küba Meteoroloji Enstitüsü'ne göre, ülkede Mayıs ayı ortalarına kadar önemli bir yağış beklenmiyor.