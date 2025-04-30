Çin'den Kovid-19 Raportu: ABD'ye Eleştiriler ve Bilimsel İşbirliği

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi çarşamba günü "Kovid-19'un Önlenmesi, Kontrol Altına Alınması ve Kökeninin Araştırılması: Çin'in Attığı Adımlar ve Sergilediği Duruş" başlıklı bir resmi rapor yayımladı.

Belgede ön söz ve sonuç bölümlerine ek olarak "SARS-CoV-2'nin Kökenine Yönelik Araştırmalara Çin Bilgeliğiyle Katkı Sağlamak", "Çin'in Küresel Boyuttaki Kovid-19 Mücadelesine Katkısı" ve "ABD'nin Yanlış Yönettiği Kovid-19 Pandemisi Müdahalesi" başlıklı üç bölüm yer alıyor.

Raporda Çin'in, Kovid-19'un ortaya çıkışından itibaren Çinli ve uluslararası bilim insanlarının katılımıyla yürütülen, virüsün kökeninin tespitine yönelik işbirliği çalışmalarına sürekli şekilde büyük miktarlarda kaynak ayırdığı belirtildi.

Rapora göre uluslararası sorumluluklarını açıklık ve şeffaflıkla yerine getiren Çin, klinik epidemiyoloji, moleküler epidemiyoloji, çevresel epidemiyoloji ve hayvan konakçıların tespiti gibi kritik öneme sahip alanlardaki araştırma girişimlerine öncülük yaptı. Çin, güçlü bir küresel sorumluluk ve şeffaflık duygusuyla birlikte virüsün kökeninin araştırılması konusunda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın işbirliğinde bulundu.

Raporda "DSÖ'nün Öncülüğünde Yürütülen SARS-CoV-2'nin Kökenine Dair Küresel Araştırma: Çin Bölümü - DSÖ-Çin Ortak Araştırması" ve diğer araştırmalar kapsamında sistematik epidemiyolojik incelemeler, moleküler iz sürme çalışmaları, hayvan depolarının izlenmesi çalışmaları ve soğuk zincir yollarına ilişkin çalışmalar yürütüldüğü, Wuhan'ın SARS-CoV-2'nin doğal kökeni olma ihtimalinin elendiği ve Wuhan'daki laboratuvardan sızıntı olmasının son derece düşük bir ihtimal olduğu sonucuna varıldığı vurgulandı.

Söz konusu çalışmaların, küresel bilim topluluğuna kritik öneme sahip deneysel kanıtlar sunduğu ve gelecekte yürütülecek araştırmalar için bir araştırma paradigması oluşturduğu kaydedildi.

Raporda ABD hükümetinin, Kovid-19 müdahalesindeki hatalarıyla doğrudan yüzleşmek ve eksiklikleri üzerinde düşünmek yerine SARS-CoV-2'nin kökenine yönelik araştırmaları utanmaz şekilde siyasallaştırarak suçu başkasına atmaya ve insanların dikkatlerini başka yönlere çekmeye çalıştığı ifade edildi. ABD'nin pandemiyle mücadeleye yönelik ortak uluslararası çabaları ciddi şekilde baltaladığı ve küresel kamu sağlığı yönetişimindeki zayıf halka haline geldiği dile getirildi.

Raporda Kovid-19'un, resmen kabul edilen tarihten çok önce ve Çin'de salgının görülmesinden daha önce ABD'de başlamış olabileceği yönünde çok sayıda kanıt bulunduğu belirtildi. ABD'de virüsün kökenine ilişkin kapsamlı ve derinlemesine bir araştırmanın yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda ABD'nin, uluslararası toplumun makul endişelerine karşılık vermesi ve dünyaya makul bir yanıt sunması gerektiği vurgulandı.