Çin'den Kovid-19 Pandemisinin Siyasallaştırılmasından Kaçınma Çağrısı

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü Çin'in, Kovid-19 meselesini siyallaştırmak yerine çözümü için mücadeleye odaklanılmasını ve ülkelerin pandemiyi erken bir tarihte yenilgiye uğratmak için dayanışmayı artırarak ortak çaba sarf...

BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning Çarşamba günü Çin'in, Kovid-19 meselesini siyallaştırmak yerine çözümü için mücadeleye odaklanılmasını ve ülkelerin pandemiyi erken bir tarihte yenilgiye uğratmak için dayanışmayı artırarak ortak çaba sarf etmeyi başarabileceklerini umduğunu söyledi.

Mao bu açıklamayı, olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Kovid-19 bilgi paylaşımına ilişkin olarak Çin hakkındaki sözlerine cevaben yaptı.

Mao, Çin'in Kovid-19 salgınının başından bu yana daima insanları ve insan yaşamını her şeyin üzerinde tuttuğunu, insanların yaşam ve sağlığını korumak için en büyük çabayı gösterdiğini ve Kovid-19 ile mücadeleyi ekonomik ve toplumsal kalkınma ile etkin bir şekilde koordine ettiğini söyledi.

Çin'in uluslararası toplumla bilgi ve veri paylaşımında bulunduğunun altını çizen Mao, kesin olmayan istatistiklere göre Çin'in son üç yıl içinde Dünya Sağlık Örgütü ile 60'ın üzerinde teknik alışverişte bulunduğunu belirtti.

Mao, Çin'in Grip Virüsü Verilerini Küresel Paylaşma Girişimi (GISAID) üzerinden virüsün genom verilerini paylaşmaya devam ettiğini ve birçok ülkeden sağlık uzmanının Çin'den gelenlere yönelik ülkeye giriş kısıtlamalarının gereksiz olduğuna işaret ettiklerini belirtti.

Mao, Çin hükümetinin sorumlu politika ve önlemler aldığını, Çin halkının yaşam ve sağlığını korunmak ve pandemiye karşı küresel dayanışmaya destek olmak ile küresel ekonomik toparlanma ve büyümenin desteklenmesi için elinden geleni yaptığını ve bu konularda önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Mao, "Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı kişilerin Çin'in Kovid-19 politika ayarlaması konusunda bazı yorumlarda bulunduğunu not ettik. Ayrıca pek çok kişinin, Amerika Birleşik Devletleri pandemiyi siyasallaştırmadan sorumlu bir şekilde ele almış ve Çin hükümeti gibi insanların yaşamına öncelik vermiş olsaydı, belki de Amerika Birleşik Devletleri ve tüm dünyada Kovid-19 durumunun bugünkü durumunda olmayacağını söylediğini de not ettik" dedi.

Mao, "Kovid-19 meselesini siyallaştırmak yerine çözümü için mücadeleye odaklanılmasını ve ülkelerin pandemiyi erken bir tarihte yenilgiye uğratmak için dayanışmayı artırarak ortak çaba sarf etmeyi başarabileceklerini yürekten umuyoruz" dedi.