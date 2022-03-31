Çin'den komşu ülkelere "Afganistan'ın parlak bir gelecek inşa etmesine destek olun" çağrısı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üçüncüsü Çin'de düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla, komşu ülkelerden " Afganistan'ın parlak bir gelecek inşa etmesine destek vermelerini" istedi.

Devlet Başkanı Şi, Çin'in Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Şi, mesajında uzun yıllar zor koşullarla mücadele eden Afganistan'ın çok sayıda alanda kalkınmaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Ülkenin kaostan düzene geçiş için kritik kavşakta olduğuna işaret eden Şi, "Afganistan tüm katılımcı ülkelerin ortak komşusu. Bizler aynı dağlar ve nehirlerle birbirine bağlanan ortak geleceği paylaşan bir topluluğuz, birlikte yükselir, birlikte düşeriz." ifadelerini kullandı.

Şi, Afganistan'ın komşuları arasındaki eşgüdüm ve iş birliği mekanizmasının geçen yıl eylülde başlatılmasından bu yana komşuların güçlerini seferber etmesinde ve bu sayede ülkenin istikrara geçiş sürecinde yapıcı rol oynadığını belirterek, " Afganistan'ın komşuları Afgan halkının parlak bir gelecek kurmasını desteklemek üzere uzlaşma sağlamak ve çabaları koordine etmek üzere elinden geleni yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın üçüncüsü, dün Çin'in Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde başladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya; Pakistan, İran, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ve temsilcilerinin yanı sıra Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Vekili Emir Han Muttaki de katılıyor.

"Genişletişmiş Trokya" toplantısı da yapılacak

Toplantı marjında bugün Çin, ABD, Rusya troykası ile Pakistan ve Afganistan temsilcisinin katılacağı "Genişletilmiş Troyka" toplantısı da yapılacak.

Çin'in Afganistan Özel Temsilcisi Yue Şiaoyong'un başkanlık edeceği toplantıya, ABD adına Afganistan Özel Temsilcisi Tom West katılacak.

Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilki 8 Eylül 2021'de Pakistan'da, ikincisi 27 Ekim 2021'de İran'da yapılmıştı. Pakistan ve İran'da yapılan toplantılara geçici hükümetin temsilcileri katılmamıştı.