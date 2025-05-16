Çin'den Kentsel Yenileme Projelerine Yönelik Yeni Yönerge

Çin'den Kentsel Yenileme Projelerine Yönelik Yeni Yönerge
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Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi, 2030 yılına kadar kentsel yenileme seferberliğinde kritik ilerlemeler hedefliyor. Genelge, güvenlik, verimlilik, yaşam koşulları ve altyapı gibi alanlarda iyileştirmeler yapılmasını öngörüyor.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi genel ofisleri, ülkedeki kentsel yenileme projelerini ileriye taşımak üzere daha fazla çalışma yürütülmesi konusunda yönerge çıkardı.

Perşembe günü yayımlanan yönergeye göre 2030 yılına kadar ülkenin kentsel yenileme seferberliğinde kritik önemde ilerlemeler kaydedilmesi hedefleniyor. Belgede ortaya konulan hedefler arasında güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, hizmet verimliliğinin artırılması, yaşam ortamlarının güncellenmesi, iş modellerinin geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunması da yer alıyor.

Bu kapsamda mevcut binaların ve eski yerleşim alanlarının güçlendirilip yenilenmesine odaklanılırken, aynı zamanda otopark, şarj tesisleri, yangından korunma ve iletişim gibi altyapılar da optimize edilecek.

Eski ticari mekanların, fabrika alanlarının ve kentsel köylerin güncellenip yenilenmesinin de ilerletilmesini öngören genelgede, insanların yaşam ihtiyaçlarını karşılamak üzere çok katmanlı ve her şeyi kapsayan kamu hizmeti ağlarının kurulması çağrısı da yapılıyor.

Genelge aynı zamanda doğalgaz, su temini, drenaj, kanalizasyon, ısı temini ile diğer yeraltı boru hattı şebekeleri ve yeraltı hizmet tünellerinin inşası ve yenilenmesinin hızlandırılması, kamu yangın koruma tesislerinin inşasının güçlendirilmesi ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesi öngörülüyor.

Kentlerdeki ekolojik sistemin eski haline getirilmesi ve kent tarih ve kültürünün korunması bağlamında yapılması gerekenler de genelgede yer alıyor.

Öte yandan genelgede kentsel yenileme uygulama mekanizmasının kurulması, arazi kullanım politikasının optimize edilmesi ve tüm yaşam döngüsünü kapsayan konut güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması gerektiği belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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