Haberler

Çin: Japonya'nın Müttefikleri Yanlış Yönlendirmelere Kapılmamalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın yanıltıcı eylemlerine karşı uluslararası toplumu uyararak, gerçeklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Japonya'nın müttefiklerine de dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, uluslararası toplumun Japon tarafının oyunlarına kanmamasını ve gerçekleri net şekilde görmesini beklediklerini belirterek, özellikle Japonya'nın müttefiklerinin Japon tarafının planlarını fark etmesi ve yanıltıcı eylemlerine kapılmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Guo, cuma günkü basın toplantısında Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro ile ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth arasındaki telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki bakanın görüşmede, son "radar kilidi" olayıyla ilgili ciddi endişelerini paylaştıkları ve Çin'in eylemlerinin "bölgesel gerilimi artırdığını" dile getirdikleri aktarılmıştı.

"Bu konuya birçok kez yanıt verdik" diyen Guo, gerçeklerin çok açık olduğunu ve Japon tarafının temenniye dayalı, çelişkili ve kendini kandıran açıklamalarının, gerginlik yaratma ve yanlış bilgi yayma konusundaki gerçek niyetini ortaya koyduğunu kaydetti.

Guo, "Japon tarafını, Çin-Japonya ilişkilerindeki mevcut zorlukların özüne odaklanmaya, yanlışları üzerinde ciddiyetle düşünüp yanlışlarını düzeltmeye ve Başbakan Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarını geri çekmeye, dikkatleri başka yöne çekip daha fazla sorun yaratmamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis skandalıyla ilgili ilk yorum

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
title