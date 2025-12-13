Çin: Japonya'nın Müttefikleri Yanlış Yönlendirmelere Kapılmamalı

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, uluslararası toplumun Japon tarafının oyunlarına kanmamasını ve gerçekleri net şekilde görmesini beklediklerini belirterek, özellikle Japonya'nın müttefiklerinin Japon tarafının planlarını fark etmesi ve yanıltıcı eylemlerine kapılmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Guo, cuma günkü basın toplantısında Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro ile ABD'li mevkidaşı Pete Hegseth arasındaki telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki bakanın görüşmede, son "radar kilidi" olayıyla ilgili ciddi endişelerini paylaştıkları ve Çin'in eylemlerinin "bölgesel gerilimi artırdığını" dile getirdikleri aktarılmıştı.

"Bu konuya birçok kez yanıt verdik" diyen Guo, gerçeklerin çok açık olduğunu ve Japon tarafının temenniye dayalı, çelişkili ve kendini kandıran açıklamalarının, gerginlik yaratma ve yanlış bilgi yayma konusundaki gerçek niyetini ortaya koyduğunu kaydetti.

Guo, "Japon tarafını, Çin-Japonya ilişkilerindeki mevcut zorlukların özüne odaklanmaya, yanlışları üzerinde ciddiyetle düşünüp yanlışlarını düzeltmeye ve Başbakan Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarını geri çekmeye, dikkatleri başka yöne çekip daha fazla sorun yaratmamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.