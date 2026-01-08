Çin: Çift Kullanımlı Ürünlerin Japonya'ya İhracatına Yönelik Kontrol Önlemlerimiz Tamamen Meşru, Haklı ve Yasaldır

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, çift kullanımlı ürünlerin Japonya'ya ihracatına getirdikleri kontrol önlemlerinin tamamen meşru, haklı ve yasal olduğunu söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarının, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, Çin'in içişlerine açıkça müdahale anlamına geldiğini ve Çin'e karşı güç kullanımı tehdidi içerdiğini belirtti.

Ulusal güvenlik ve çıkarlarını savunma ve hem nükleer silahların yayılmasının önlenmesi yükümlülüğü hem de diğer uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla yasa ve yönetmeliklere uygun önlemler aldıklarını kaydeden Mao, bu önlemlerin tamamen meşru, haklı ve yasal olduğunu vurguladı.

Mao, "Japonya'ya sorunun temel nedeniyle yüzleşme, öz eleştiri yapma, yanlışlarını düzeltme ve Takaiçi'nin hatalı açıklamalarını geri alma çağrısı yapıyoruz" dedi.