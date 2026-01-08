Haberler

Çin: Çift Kullanımlı Ürünlerin Japonya'ya İhracatına Yönelik Kontrol Önlemlerimiz Tamamen Meşru, Haklı ve Yasaldır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarına yanıt vererek, çift kullanımlı ürünlerin ihracatına getirilen kontrol önlemlerinin tamamen meşru ve yasal olduğunu vurguladı. Bakanlık, Japonya'nın hatalarını düzeltmesi için çağrıda bulundu.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, çift kullanımlı ürünlerin Japonya'ya ihracatına getirdikleri kontrol önlemlerinin tamamen meşru, haklı ve yasal olduğunu söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarının, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, Çin'in içişlerine açıkça müdahale anlamına geldiğini ve Çin'e karşı güç kullanımı tehdidi içerdiğini belirtti.

Ulusal güvenlik ve çıkarlarını savunma ve hem nükleer silahların yayılmasının önlenmesi yükümlülüğü hem de diğer uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla yasa ve yönetmeliklere uygun önlemler aldıklarını kaydeden Mao, bu önlemlerin tamamen meşru, haklı ve yasal olduğunu vurguladı.

Mao, "Japonya'ya sorunun temel nedeniyle yüzleşme, öz eleştiri yapma, yanlışlarını düzeltme ve Takaiçi'nin hatalı açıklamalarını geri alma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar
Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti

Tam 70 milyon euro istediler! Galatasaray yıldız isimden vazgeçti
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Süper Kupa öncesi alarm! Kritik uyarı geldi, taraftarlar 'Maç başka yerde oynansın' diyor

Süper Kupa öncesi alarm! Taraftarlar "Maç başka yerde oynansın" diyor