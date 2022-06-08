Çin'den Japonya'ya Tayvan uyarısı - Haberler

Çin devlet medyası, Japonya'nın son dönemde Tayvan sorununda izlediği politikayı eleştirerek, Çin'in hassas olduğu meselede tahrik edici eylemlerden kaçınma uyarısı yaptı.

Çin yönetimine yakın çizgideki Komünist Parti'nin yayın organı Global Times'ın, Çin'in en kıdemli diplomatı, Komünist Parti Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı'nın Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo ile yaptığı telefon görüşmesi konusunda yayımladığı haber ve baş yazıda, görüşmeye ilişkin resmi açıklamada dile getirilmeyen uyarılara yer verildi.

Gazete yayımladığı başyazıda, Japon basınında yer alan, Savunma Bakanlığının Tayvan'da Japon silahlı kuvvetleri için bir birleşik komutanlık oluşturmak istediği ve bunun için adada bir komutan görevlendirmeyi planladığına ilişin haberine dikkat çekilerek, "Japonya, Tayvan sorununa müdahale konusunda ABD'den daha agresif bir tutum takınıyor. Yarım yüzyıldır gem vurulan Japon militarizmi yeniden yükselişte. Asya-Pasifik güçlerinin Japonya'nın kafasına vurup kendine gelmesini sağlaması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida'nın arkasında ABD'yi temsil eden "Sam Amca" figürünün oturduğu bisikletli bir tuk tuku çekerken betimlendiği bir karikatür eşliğinde yayımlanan yazıda, ülkenin son dönemde Tayvan gibi Çin'in hassas olduğu meselelere ilgisini artırdığı vurgulandı.

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin bir süre önce "Tayvan'a olası tehdidin Japonya'ya da tehdit olduğu", "Japonya, ABD ve diğer müttefiklerin Çin'in Tayvan'ı güç yoluyla ele geçirmekten caydıracak ortamı yaratması gerektiği" yönündeki görüşleri dile getirdiğine dikkat çekilen yazıda şunlar kaydedildi:

"Japonya'nın Asya'daki tarihi suçların sorumlusu olduğu hatırlanmalı. Tayvan sorununun varoluşu bizatihi Japon militarizmi tarafından ekilen nifak tohumlarının sonucudur. Eğer Japonya bugün stratejisini militarizmi canlandırmaya bağlıyorsa bu su alan bir gemiyle karaya ulaşmaya çalışmaya eşdeğerdir."

Gazete, Cieçı'nın Akiba ile görüşmesine ilişkin haberinde ise Çinli diplomatın Japon muhatabına, Çin'in Tayvan, Hong Kong ve Doğu Çin Denizi'ndeki ihtilaflı takımadalara ilişkin pozisyonunu aktardığı belirtildi.

Haberde "görüşmenin Japonya'nın iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinden bu yana Çin politikasının en hırçın olduğu döneme denk geldiğine" dikkat çekilerek, "Tokyo yönetimine Çin'in hassas meseleleri konusunda tahrik edici eylemlerini sınırlaması yönünde bir uyarı olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.