Çin'den Japonya'ya Tarihten Ders Çıkarması Çağrısı

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Japonya'yı tarihsel dersler çıkarmaya ve güvenlik konularında daha dikkatli olmaya davet etti. Bu yıl, Japon saldırganlığına karşı direnişin zaferinin 80. yıldönümü kutlanıyor.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, içinde bulunduğumuz yılın, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı verilen dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünün kutlandığını hatırlatarak, Japonya'yı tarihten ders çıkarmaya ve güvenlik konularında daha ihtiyatlı hareket etmeye çağırdı.

Jiang, pazartesi günkü basın toplantısında Japon hükümetinin, Filipinler'e 6 adet Abukuma sınıfı savaş gemisi ihraç etmeyi planladığı yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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