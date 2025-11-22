Haberler

Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı: Yabancı Müdahale Kabul Edilemez

Güncelleme:
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Japonya'nın Taiwan hakkındaki açıklamalarına yanıt vererek, bu durumun Çin'in meselesi olduğunu ve yabancı müdahaleye izin verilmeyeceğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin hakkındaki hatalı açıklamalarına ilişkin Çin hükümetinin tutumunu ayrıntılı olarak açıkladı.

Cuma günü gönderilen mektup, Genel Kurul'un resmi belgesi olarak tüm BM üye ülkelerine dağıtılacak.

Fu, mektupta Taiwan'ın Çin'in kutsal toprağı olduğunu ve Taiwan sorununun nasıl çözüleceğinin Çin halkının meselesi olduğunu ve bu konuda yabancı müdahaleye izin verilmeyeceğini söyledi.

Fu, Japonya'nın Taiwan Boğazı'ndaki duruma silahlı müdahale girişiminde bulunmaya kalkışması halinde bunun bir saldırı eylemi olacağını, BM Antlaşması ve uluslararası hukuk uyarınca meşru müdafaa haklarını kararlılıkla kullanacaklarını ve egemenlik ve toprak bütünlüklerini kararlılıkla savunacaklarını vurguladı.

Fu, Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yenilen bir ülke olarak tarihi suçları üzerinde derinlemesine düşünmesi, Taiwan meselesindeki siyasi taahhüdünü sıkı şekilde yerine getirmesi, provokasyon ve sınırı aşan eylemlerine derhal son vermesi ve hatalı açıklamalarını geri çekmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
