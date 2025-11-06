Haberler

Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı: Tek Çin İlkesi Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, Japonya'nın Taiwan ile ilgili eylemlerine karşı çıkarak, Tokyo'yu geçmişteki suçları hatırlamaya ve tek Çin ilkesine saygı göstermeye çağırdı. Zhang, Japonya'nın ayrılıkçılara yanlış sinyaller gönderdiğini belirtti ve Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi'nin yeni Sözcüsü Zhang Han, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin'in Taiwan bölgesi yetkililerinin personeliyle kısa süre önce gerçekleştirdiği görüşmeye karşı olduklarını yineleyerek, Japonya'ya geçmişte işlediği suçlar hakkında düşünme ve tek Çin ilkesine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Zhang, çarşamba günkü basın toplantısında, "Dünyada tek bir Çin vardır ve Taiwan Çin'in bir parçasıdır" dedi.

Zhang, Japonya'nın eylemlerinin, tek Çin ilkesini, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özünü ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ederek, adadaki ayrılıkçılara son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini belirtti.

Zhang, "Buna kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Japonya'nın, Taiwan meselesiyle ilgili tarihten gelen suç ve sorumluluklarını hatırlatan Zhang, Japonya'nın özellikle geçmiş üzerine derinlemesine düşünmesi, tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki dört siyasi belgenin özüne riayet etmesi ve ada ile ilgili meseleleri ele alırken son derece ihtiyatlı davranması gerektiğini ifade etti.

Takaiçi, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı sırasında sosyal medyada Çin'in Taiwan bölgesi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin fotoğraflarını paylaşarak yorumlarda bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı da cumartesi günü yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı'nın Taiwan ile ilgili yanlış yorum ve eylemlerine kesinlikle karşı olduklarını belirterek, bu çerçevede ciddi diplomatik girişimler başlatarak, Japonya tarafına protestolarını diplomatik kanallardan ilettiklerini ifade etti.

Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini de ayrılıkçı girişimlerine yönelik dış güçlerden destek arayışına girmemeleri konusunda uyaran Zhang, Taiwan'ı Çin'den ayırmaya yönelik her türlü girişimin boş bir hayal olduğunu ifade etti.

Zhang, "Bu tür girişimler umulandan daha da büyük bir başarısızlığa mahkumdur" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
'Geçer' diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor

"Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri Erdoğan'ı çok kızdırdı
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.