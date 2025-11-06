Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı: Tek Çin İlkesi Vurgusu

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi'nin yeni Sözcüsü Zhang Han, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin'in Taiwan bölgesi yetkililerinin personeliyle kısa süre önce gerçekleştirdiği görüşmeye karşı olduklarını yineleyerek, Japonya'ya geçmişte işlediği suçlar hakkında düşünme ve tek Çin ilkesine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Zhang, çarşamba günkü basın toplantısında, "Dünyada tek bir Çin vardır ve Taiwan Çin'in bir parçasıdır" dedi.

Zhang, Japonya'nın eylemlerinin, tek Çin ilkesini, Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin özünü ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ederek, adadaki ayrılıkçılara son derece yanlış bir sinyal gönderdiğini belirtti.

Zhang, "Buna kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Japonya'nın, Taiwan meselesiyle ilgili tarihten gelen suç ve sorumluluklarını hatırlatan Zhang, Japonya'nın özellikle geçmiş üzerine derinlemesine düşünmesi, tek Çin ilkesine ve iki ülke arasındaki dört siyasi belgenin özüne riayet etmesi ve ada ile ilgili meseleleri ele alırken son derece ihtiyatlı davranması gerektiğini ifade etti.

Takaiçi, 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısı sırasında sosyal medyada Çin'in Taiwan bölgesi yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin fotoğraflarını paylaşarak yorumlarda bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı da cumartesi günü yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı'nın Taiwan ile ilgili yanlış yorum ve eylemlerine kesinlikle karşı olduklarını belirterek, bu çerçevede ciddi diplomatik girişimler başlatarak, Japonya tarafına protestolarını diplomatik kanallardan ilettiklerini ifade etti.

Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini de ayrılıkçı girişimlerine yönelik dış güçlerden destek arayışına girmemeleri konusunda uyaran Zhang, Taiwan'ı Çin'den ayırmaya yönelik her türlü girişimin boş bir hayal olduğunu ifade etti.

Zhang, "Bu tür girişimler umulandan daha da büyük bir başarısızlığa mahkumdur" dedi.