Çin'den Japonya'ya Taiwan Uyarısı: Kışkırtıcı Açıklamaları Düzeltin

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın Taiwan ile ilgili kışkırtıcı açıklamalarını derhal düzeltip geri çekmesi gerektiğini, aksi takdirde sonuçlarına katlanacağını söyledi.

Lin, perşembe günkü basın toplantısında Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin'in Taiwan bölgesi hakkında yaptığı ve Taiwan Boğazı'na askeri müdahale olasılığını ima eden açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, "Çin buna kesin şekilde karşı çıkmaktadır ve bunu asla hoş görmemektedir. Japonya güç kullanmaya cüret edip Taiwan Boğazı'na müdahale etmeye kalkarsa, bu saldırganlık eylemi anlamına gelir. Çin buna kararlı şekilde karşılık verir" dedi.

Lin, "Japonya'yı geçmişteki saldırganlık suçları üzerine derinlemesine düşünmesi, Çin'in içişlerine müdahaleye derhal son vermesi ve kışkırtıcı ve sınırları aşan söylem ve eylemlerine son vermesi konusunda sert şekilde uyarıyoruz. Taiwan meselesinde ateşle oynamasın, çünkü ateşle oynayanlar eninde sonunda kendilerini yakar" dedi.