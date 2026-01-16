Haberler

Çin: Diplomatik Ortaklarımızın Taiwan ile Resmi Etkileşimlerine Kesinlikle Karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın eski Kabine Sekreteri'nin Taiwan ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu ve Taiwan'ın bağımsızlığına yönelik her türlü destekten kaçınılması gerektiğini vurguladı.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin'le diplomatik ilişkileri olan ülkeler ile Taiwan bölgesi arasındaki her türlü resmi etkileşime kesin şekilde karşı olduklarını söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında Japonya'nın eski Kabine Sekreteri Katsunobu Kato'nun Taiwan ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Guo, Japonya'ya tek Çin ilkesine riayet etmeye ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeye son verme çağrısında bulundu.

Guo, Japonya'nın an itibarıyla en önemli önceliğinin, Japonya Başbakanı'nın Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarını geri almak olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

