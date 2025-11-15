Haberler

Çin'den Japonya'ya Seyahat Uyarısı: Gerilim Tırmanıyor

Güncelleme:
Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili provokatif ifadeleri üzerine Japonya'ya seyahat eden vatandaşlarına uyarıda bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Japonya'daki güvenliğin tehlikede olduğunu belirtti ve Japonya'ya gitmelerini önermedi. Ülkedeki hava yolu şirketleri, bilet sahiplerine para iadesi teklif etti.

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine yaşanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına bu ülkeye seyahat uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japon liderin Tayvan bağlantılı meselelerle ilgili provokatif açıklamalarının Çin-Japon ilişkilerinin atmosferini olumsuz etkilediği ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının güvenliğine ciddi risk oluşturduğu belirtildi.

Çin vatandaşlarına yakın dönemde Japonya'ya gitmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda bu ülkede bulunan vatandaşlara yerel güvenlik durumunu yakından takip etmeleri ve kendilerini koruma önlemlerini artırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Öte yandan ülkenin en büyük üç hava yolu şirketi, Dışişleri Bakanlığının açıklamasının ardından, Japonya'ya bilet alan Çin vatandaşlarına, uçuşlarını iptal etmek istedikleri takdirde para iadesi yapılacağını bildirdi.

Air China, China Southern ve China Eastern, yaptıkları ayrı açıklamalarda, para iadesinin yıl sonuna kadar rezerve edilmiş uçuşlar için geçerli olacağını kaydetti.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
