Çin'den Japonya'ya Sert Protesto: Taiwan Açıklamaları İçin Tepki Gösterildi

TOKYO, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçisi Wu Jianghao, cuma günü Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Funakoşi Takehiro ile yaptığı görüşmede Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile ilgili hatalı açıklamalarına yönelik Çin'in duyduğu memnuniyetsizliği ve resmi protestosunu iletti.

Wu, Takaiçi'nin parlamentoda Çin'in Taiwan bölgesi hakkında yaptığı açık ve kışkırtıcı açıklamaların temel sağduyuya aykırı olduğunu, Çin'in kırmızı çizgisini aştığını, güç kullanmakla tehdit ettiğini ve adeta savaş çağrısı yaptığını söyledi. Takaiçi'nin hatalarını kabul etmeyi, açıklamalarını geri çekmeyi ya da açıklamalarının doğurduğu olumsuz etkiyi hafifletmeyi reddettiğini belirten Wu, bunun durumun tamamen yanlış değerlendirilmesi ve kendi gücünün olduğundan fazla görülmesi sonucu meydana geldiğini vurguladı.

Wu, söz konusu açıklamaların Çin'in içişlerine ciddi müdahale niteliği taşıdığını, uluslararası hukuku, uluslararası ilişkilerin temel normlarını, tek Çin ilkesini ve Çin ile Japonya arasındaki dört siyasi belgenin ruhunu ihlal ettiğini ve savaş sonrası uluslararası düzeni baltaladığını söyledi. Wu bu yaklaşımın, Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini de ciddi şekilde zedelediğini ifade etti.

Çin'in bu duruma sert tepki gösterdiğini ve bunu tolere etmeyeceğini belirten Wu, Japon tarafına diplomatik kanallarda memnuniyetsizliklerini ve ciddi bir protesto notasını ilettiklerini kaydetti.

Takaiçi yönetiminin Taiwan Boğazı'na askeri müdahale çağrısının, Çin'in temel çıkarlarına açık bir meydan okuma olduğunu kaydeden Wu, bunun Japonya'nın Çin'i bölmek amacıyla aktif bir rol üstlenmesi anlamına geldiğini ve nihayetinde Japonya'yı çıkmaza sürükleyeceğini vurguladı.

Japon tarafını bugünün Çin'inin eski Çin olmadığı konusunda ciddi şekilde uyardıklarını belirten Wu, Japonya'nın Taiwan meselesine müdahale etmek için güç kullanmaya kalkışmasının bir saldırı eylemi sayılacağını ve bunun ezici bir yenilgiyle sonuçlanmaktan başka sonuç vermeyeceğini söyledi. Japonya'yı, tarihini derinlemesine sorgulamaya, aşırı açıklamalarını geri çekmeye, provokasyonlarını ve sınır aşan eylemlerini kararlılıkla durdurmaya çağıran Wu, aksi takdirde Japonya'nın bu durumun tüm sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını ifade etti.