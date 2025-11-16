Çin'den Japonya'ya Eğitim Uyarısı: Güvenlik Riskleri Artıyor

Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili sözleri üzerine gerilim sürerken öğrencilerine güvenlik riskleri nedeniyle bu ülkedeki eğitim koşullarının uygun olmadığı uyarısında bulundu.

Çin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya'daki toplumsal güvenliğin istikrarsız olduğu, Çin vatandaşlarını hedef alan suç vakalarının sıkça yaşandığı, ülkedeki güvenlik durumunun ve ortamının yurt dışında eğitim için uygun olmadığı belirtildi.

Japonya'da yaşayan Çin vatandaşları için güvenlik risklerinin arttığına işaret edilen açıklamada, halihazırda bu ülkede eğitim gören Çinli öğrencilere yerel güvenlik durumunu yakından izlemeleri, riskleri değerlendirmeleri ve önleyici tedbirler konusunda farkındalığı artırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Bakanlığın yurt dışı eğitim uyarısı, Çin Dışişleri Bakanlığının Japonya için dün yayımladığı seyahat uyarısının ardından geldi. Uyarıda benzer güvenlik endişelerinin yanı sıra Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan bağlantılı meselelerle ilgili provokatif açıklamalarının Çin-Japon ilişkilerinin atmosferini olumsuz etkilediğine işaret edilmişti.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik olası askeri müdahaleyi "Japonya'nın varlığını tehdit eden durum" olarak göreceklerini ifade etmişti.

Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik ancak Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke, bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.