Çin: Japonya ve Filipinler'in, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Görüşmelerine Kesinlikle Karşıyız

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak üzere "kararlı ve sert önlemler" alacaklarını söyledi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang salı günkü basın toplantısında, Japonya ve Filipinler'in, Çin'in Taiwan Adası'nın doğusundaki bölgede deniz yetki alanlarının sınırlandırılması görüşmelerini duyurması ve bunun üzerine Çin'in ilgili sularda kolluk faaliyetleri yürütmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, "Çin Dışişleri Bakanlığı defaatle Japonya ve Filipinler'in bu hamlesine kesinlikle karşı olduğumuzu açıkça belirtmiştir" dedi.

İki ülkeye yasadışı ihlal ve provokatif eylemlerine derhal son verme çağrısında bulunan Zhang, "Japonya ve Filipinler, bu yolda ilerlemeye ısrar etmeleri halinde hak ettiklerini bulmaktan başka bir şey elde edemeyecektir" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua