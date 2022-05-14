Çin'den Japonya ve AB'nin Karalamaya Dönük Açıklamalarına Tepki - Haberler

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Cuma günü yaptığı açıklamada Japonya ve Avrupa Birliği'nin (AB) yakın tarihli açıklamalarıyla Çin'in içişlerine müdahalelerine kati şekilde karşı çıktığını belirterek, AB ile Japonya'ya taraflardan birinin diğerinin mağlubiyetiyle galip olduğu zihniyetten çıkma çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bu açıklamaları günlük rutin basın toplantısında Japonya ve AB'nin Perşembe günü bir zirvede yayınladıkları ortak açıklamada Diaoyu Adaları, Doğu Çin Denizi, Güney Çin Denizi ve Taiwan Körfezi'ndeki durumun yanı sıra Hong Kong ile Xinjiang'daki sözde insan hakları meselelerine dair "kaygılarını" dile getirmelerini yorumlamasının istenmesine cevaben yaptı.

Japonya ve AB'nin Çin'le ilgili konuları olumsuz şekilde gündeme getirdiğini, Çin'i karalayan yorumlar yaptığını, Çin'in içişlerine karıştığını ve bölgesel bir çatışmayı körüklediğini söyleyen Zhao, "Çin, bu tarz uygulamalara kati şekilde karşı çıkıyor ve bu, ilgili taraflara sert şekilde bildirildi" dedi. Diaoyu Adası ve bağlı adaların her zaman Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Zhao, ne denirse ya da yapılırsa yapılsın bu adaların Çin'e ait olduğu gerçeğinin değiştirilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Denizlerdeki durumla ilgili de konuşan Zhao, Çin'in toprak bütünlüğü ile denizcilik hakları ile çıkarlarını sıkı sıkıya koruduğunu ve aynı zamanda da ilgili ülkelerle müzakereler yoluyla sıkıntıları çözme vaktinin geldiğini söyledi. Taiwan, Hong Kong ve Xinjiang'la ilgili meselelere gelindiğinde bunların tamamının Çin'in içişleri kapsamına girdiğini belirten Zhao, Çin'in bu konuda hiçbir dış gücün müdahalesini kabul etmediğini kaydederek, "İlgili ülkelere, kendi evlerinde düzeni sağlamaya odaklanma çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

Çin ekonomisinin küresel ekonomik büyümeye yüzde 30'luk katkı sağladığı ve Çin'in Kovid-19'la mücadeledeki başarılarının küresel tedarik zincirinin istikrarına kavuşmasına yardımcı olduğu gerçeklerini hatırlatan Zhao, "Çin'in kalkınması dünya için önemli fırsatlar anlamına geliyor" dedi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi 180'den fazla ülke ile uluslararası kuruma fayda sağladı. Zhao, "Sözde Çin tehdidi teorisi hakikatler karşısında iflas etti" diye konuştu.

Dünyanın Kovid-19'un yeniden canlanması ve ekonomik toparlanmadaki cansızlık gibi zorluklar karşısında birlik ve işbirliğine her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Zhao, Japonya ve AB'ye ideolojik çatışma arayışını ve taraflardan birinin diğerinin mağlubiyetiyle galip olduğu zihniyeti terk etme, gerçek çok taraflılığı uygulama ve dünyaya daha fazla olumlu enerji pompalama çağrısı yaptı.

Xinhua / Güncel