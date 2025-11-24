Haberler

Çin'den Japonya'nın Yonaguni Adası'na Füze Yerleştirme Planına Sert Tepki

Çin, Japonya'nın Tayvan'a yakın Yonaguni Adası'na orta menzilli füzeler yerleştirme planını, bölgedeki askeri gerilimi artıran bilinçli bir adım olarak nitelendirerek sert bir şekilde eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya'nın bu eyleminin, tarihin tekerrür etmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Çin, Japonya'yla Tayvan nedeniyle diplomatik gerilim yaşandığı bir dönemde Tokyo yönetiminin Tayvan'ın yakınındaki Yonaguni Adası'na orta menzilli füzeler yerleştirme planına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında Japonya'nın güneybatısındaki Tayvan'a yakın adalara saldırı silahları yerleştirmesinin, bölgesel gerilim ve askeri cepheleşme yaratmaya dönük bilinç bir eylem olduğunu savundu.

Sözcü Mao, "(Japonya Başbakanı) Başbakan Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin yanlış sözleri göz önüne alındığında bu adım son derece tehlike arz etmektedir, Japonya'nın komşularını ve uluslararası toplumu harekete geçirmelidir." ifadesini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kabul edilen Potsdam Deklarasyonu'nun açıkça Japonya'yı yeniden silahlanmaktan men ettiğini, Japon Anayasası'nın pasifizmi kural haline getirerek yalnızca savunma odaklı bir politika oluşturduğunu hatırlatan Mao, şunlar kaydetti.

"Ancak Japonya son yıllarda savunma ve güvenlik politikasını radikal şekilde yeniden düzenliyor, savunma bütçesini yıl be yıl artırıyor, silah ihracatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırıyor, saldırı silahları geliştiriyor ve nükleer silah sahibi olmamayı taahhüt eden ilkeleri terk etmeyi planlıyor. Tüm bunlar endişe verici."

Mao, Japonya'nın sağ kanat "provokatörlerinin" pasifist anayasadan kurtulmak için her yolu denediğini, yeniden askeri yapılanmaya dönerek Japonya'yı ve bölgeyi felaket sonuçlara sürüklemek istediklerini belirterek, "Çin, Japonya'nın sağ kanat provokatörlerinin tarihin tekerini geriye çevirmesine ve Japon militarizminin yeniden doğuşuna asla izin vermeyecek." şeklinde konuştu.

Yonaguni Adası'na orta menzilli füzeler yerleştirme planı

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, geçen hafta sonunda ülkenin güneybatı adalarından Yonaguni Adası'na yaptığı ziyarette buraya karadan havaya orta menzilli füze unsuru yerleştirmeyi planladıklarını belirtmişti.

Bakan Koizumi, "Bizce bu unsur, ülkemize silahlı saldırı şansını azaltacaktır, füze konuşlandırmanın bölgede gerilimi artıracağına inanmıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yonaguni Adası, Tayvan'a yalnızca 110 kilometre uzaklıktaki bir takımada grubunun parçasını oluşturuyor. Tokyo'ya 2 bin kilometre uzaklıktaki 1700 nüfuslu Ada'da Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait bir askeri üs bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
