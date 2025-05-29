Çin'den Japonya'nın Savunma Raporuna Sert Yanıt

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin'in askeri gelişimiyle ilgili olarak Japonya'dan yapılan sorumsuz açıklamaları reddettiklerini söyledi.

Zhang, Japonya'nın 2025 yılı savunma resmi raporu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın söz konusu savunma raporu taslağında Çin'in askeri gelişimiyle ilgili sorumsuz açıklamalarını tekrarlayıp Çin'in meşru askeri faaliyetlerini ve dış askeri işbirliğini hedef aldığını vurgulayan Zhang, "Bunu kesinlikle reddediyoruz" dedi.

Sözcü, içinde bulunduğumuz yılın Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü olduğuna dikkat çekerek, bu özel tarihi dönüm noktasında Japonya'nın başkalarını yersiz şekilde karalamaya ve suçlamaya çalışmak yerine kendi davranışları hakkında kafa yormasının çok daha önemli hale geldiğini kaydetti.

Zhang, Japonya'ya barışçıl kalkınma yolu izleme, ordu ve güvenlik alanında ihtiyatlı davranma ve somut eylemlerle Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun geri kalanının güvenini kazanma çağrısı yaptı.