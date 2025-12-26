Çin: Japonya'nın Rekor Savunma Bütçesi Sağcı Güçlerin Militarist Niyetlerini Ortaya Koyuyor

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japonya'nın yeni savunma bütçe planının, ülkenin yeniden militarizasyonunu ve militarizmin canlanmasını teşvik etmek isteyen sağcı güçlerin kötü niyetli amaçlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Lin cuma günkü basın toplantısında Japonya'nın 2026 mali yılı için 9 trilyon yen (yaklaşık 58 milyar ABD doları) tutarındaki rekor savunma bütçesini onaylaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin, "Japonya, uluslararası toplumun askeri ve güvenlik hamlelerine yönelik sürekli eleştiri dile getirmesine rağmen yaptıklarını gözden geçirmek ve itidal göstermek yerine savunma bütçesini bir kez daha önemli ölçüde artırmayı planlamaktadır" dedi.