Haberler

Çin'den Japonya Başbakanı'na Sert Tepki: Kırmızı Çizgiyi Aştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan konusundaki askeri müdahale ifadelerini eleştirerek, bu sözlerin Çin-Japonya ilişkilerinde diplomatik gerilime yol açtığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözleriyle yanlış bir mesaj verdiğini, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Orta Asya ülkeleri Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'a yaptığı ziyaretlerin ardından gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

Japon Başbakan Takaiçi'nin iki ülke arasındaki diplomatik gerilime yol açan sözlerine değinen Vang, "Japonya'nın mevcut lideri kamu önünde Tayvan sorununa askeri müdahaleye teşebbüs edecekleri yönünde yanlış işaretini verdi, söylememesi gereken şeyleri söyledi, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aştı. Çin buna kararlıkla karşılık vermeli." ifadelerini kullandı.

Vang, Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın "mağlup devleti" olarak, savaş sonrasında Kahire Deklarasyonu, Potsdam Deklarasyonu ve Japonya'nın Teslim Anlaşması gibi Tayvan'ın Çin'e iadesini güvenceye alan uluslararası anlaşmalara uyması gerektiğine işaret ederek, "Japonya, saldırgan geçmişiyle, Tayvan'ı işgali ve sömürgeleştirmesiyle ve askeri yayılmacılığın yol açtığı savaş suçlarıyla yüzleşmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Vang şunları kaydetti:

"Japonya'yı hataları üzerinde düşünmeye ve dik kafalılık yapmadan onları en kısa sürede düzeltmeye çağırıyoruz. Eğer Japonya yanlış yolda ısrar eder bu tutumunu sürdürürse adaleti savunan tüm ülkeler ve halklar, Japon askeri yayılmacılığının yeniden ortaya çıkmasını önlemek üzere tarihsel suçlarını ve sorumluluklarını yeniden sorgulama hakkına sahiptir."

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Çin'in tepkisi

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat uyarısı, Çin Eğitim Bakanlığı da eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Çin, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmaya başlanmasının ardından Japonya'dan ithal deniz ürünlerine getirdiği yasağı da yeniden uygulamaya koymuştu.

Çin, Japonya ve Güney Kore arasındaki üçlü işbirliği kapsamında, 24 Kasım'da Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılacak Kültür Bakanları Toplantısı da iptal edilmişti.

Pekin yönetimi, Başbakan Li Çiang'ın Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde, Japon mevkidaşı Takaiçi ile görüşmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri

Trump açtı ağzını yumdu gözünü! Zelenskiy'i kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.