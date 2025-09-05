Çin'den Japon Saldırganlığına Direniş Raporu Yayınlandı

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, Çin halkının Japon saldırganlığına karşı direnişinin, faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zafere katkılarına ilişkin bir rapor açıkladı.

"Tarihi Hatırlamak ve Adaleti Savunmak: Doğu'daki Ana Savaş Alanının, Faşizme Karşı Dünya Savaşında Kazanılan Zafere Büyük Katkıları" başlıklı rapor, cuma günü Çince ve İngilizce olarak yayımlandı.

Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü anmak için Beijing'de büyük bir kutlama düzenlendi. Çarşamba günkü törenler kapsamında görkemli bir askeri geçit töreni de yapıldı.

Raporda, "Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı, faşizme karşı dünya savaşında birlik halinde verilen küresel mücadelenin hayati önemdeki bileşenlerinden biridir" ifadeleri yer aldı.

Doğu'daki ana cephenin sarsılmaz küresel önemini ayrıntılı olarak ele alan raporda, barışçıl kalkınma ve ortak refah yoluna bağlı kalmak üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunuldu.