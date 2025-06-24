Çin'den İsrail ve İran'a Siyasi Çözüm Çağrısı

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Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasındaki ateşkes duyurusunun ardından taraflara siyasi çözüm yoluna dönmeleri için çağrıda bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo, barışın müzakere ile sağlanacağını belirtti.

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran arasındaki ateşkesi duyurmasının ardından taraflara siyasi çözüm yoluna en kısa sürede dönme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı.

Çin'in Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından izlediğini ifade eden Sözcü Guo, gerilimin daha fazla tırmanmasını istemediğini ve ateşkesin en kısa sürede gerçekleşmesini umduğunu belirtti.

Guo, barışın ancak müzakereyle sağlanabileceğine ve sorunları çözmenin doğru yolunun diyalog ve istişare olduğuna işaret ederek, "Tüm tarafları siyasi çözüm yoluna en kısa sürede dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Çinli Sözcü, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, bu sabah saatlerinde İsrail ile İran arasında 12 gün süren çatışmanın ardından tarafların ateşkes konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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