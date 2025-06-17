Çin'den İsrail'e Gerilim Çağrısı

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Çin, İsrail'in İran'a saldırıları ve gerilimin artması üzerine, ilgili taraflardan sorumlu davranmalarını ve çatışmanın yayılmasını önleyecek adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Çin, İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemesiyle tırmanan gerilimin düşürülmesi, çatışmanın yayılmasının önlenmesi için İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı anlaşma yapmadığı için eleştiren, Tahran'ı tahliye etme çağrısı yapan paylaşımına dair sorduğu soruya yanıt verdi.

Ateşe körükle gitmenin, tehdit ve baskı uygulamanın, gerilimi düşürmeye yardımcı olmayacağı, daha da artırarak çatışmanın yayılmasına yol açacağını belirten Guo, "İlgili tarafları, özellikle İsrail üzerinde özel etki sahibi ülkeleri, sorumlu davranarak gerilimi düşürecek, çatışmanın yayılmasını önleyecek tedbirleri derhal almaya çağırıyoruz." dedi.

Guo, Çin'in gerilimin başlangıcından itibaren İsrail, İran ve ilgili taraflarla ateşkes sağlanması ve gerilimin düşürülmesi için yakın iletişimi sürdürdüğünü kaydetti.

Güç kullanmanın kalıcı barış sağlamayacağına, tüm uluslararası anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Guo, tüm tarafların meşru kaygılarının ancak ortak güvenlik vizyonuna bağlı kalarak çözülebileceğini vurguladı.

Guo, çatışmayı sona erdirmenin en önemli öncelik olduğunun, yalnızca diyaloğun ve müzakerenin kalıcı barış getirebileceğinin altını çizerek, Çin'in, tüm taraflarla yakın işbirliği içinde gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
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