Çin'den İsrail'e Gazze'deki Saldırılara Dikkat: Kalıcı Ateşkes Çağrısı

Çin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılar ve sivil kayıplara dikkati çekerek, kalıcı ateşkese ulaşmanın öncelik olması gerektiğini bildirdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, Güvenlik Konseyinde, Filistin meselesi dahil Orta Doğu'daki durumla ilgili düzenlenen oturumda konuştu.

Çin'in Gazze ateşkesinin ilk aşamasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ancak Filistin ile İsrail arasında barışın hala sağlanmadığını ifade eden Daimi Temsilci Fu, "Çin, tüm ilgili tarafları, özellikle İsrail'i, ateşkes anlaşmasına bütünüyle uymaya ve kalıcı, kapsamlı barış için çalışmaya çağırıyor." dedi.

Fu, İsrail'in 400'den fazla ateşkes ihlali yaptığı, bunun 300'den fazla sivil can kaybına yol açtığını hatırlatarak, "Ateşkes, saldırıların tamamen durdurulması anlamına gelir ve tüm taraflarca iyi niyetle uygulanmalıdır. Gazze'de sivil kayba yol açan hiçbir olay kabul edilemez. Devam eden saldırılar Gazze'nin yeni normali haline gelmemeli." ifadelerini kullandı.

İnsani durum hala vahim

Gazze'de insani durumun hala vahim olduğunu, insani yardımların çok sayıda erişim engeliyle karşılaştığını hatırlatan Fu, şunları kaydetti:

"İsrail'e uluslararası insancıl hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme, tüm sınır geçişleri açma, erişimin önündeki engelleri kaldırma ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile diğer insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini yürütmesine olanak sağlama çağrısı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Fu, Gazze'nin geleceğine ilişkin düzenlemelerin "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesini rehber edinmesi ve Filistin halkının iradesine saygı duyması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası topluma iki devletli çözümün temelini aşındıracak tek taraflı eylemlere karşı çıkma ve bağımsız Filistin Devleti'nin en kısa sürede gerçekleştirme çağrısında bulundu.