Çin'den İsrail'e Gazze'deki İnsani Krizi Hafifletme Çağrısı

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün, İsrail'i "uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini derhal yerine getirmeye ve Gazze'ye insani yardımların tamamen girmesine izin vermeye" çağırdı.

Cai, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda düzenlenen, Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

" Gazze'de savaşın alevleri yükselmeye devam ediyor." ifadesini kullanan Cai, Gazze'de masumların ölmeye devam ettiğini ve benzeri görülmemiş insani kriz yaşandığını hatırlattı.

Cai, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için kapsamlı bir ateşkesin acilen yürürlüğe girmesi gerektiğini vurguladı.

600 günü aşkın süredir devam eden saldırılarda Gazze'nin "harabeye döndüğünü" belirten Cai, "Kurşun ve mermi yağmuru arasında sivillerin güvenliği garanti altına alınamaz." dedi.

Cai, İsrail'i "uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini derhal yerine getirmeye ve Gazze'ye insani yardımların tamamen girmesine izin vermeye" çağırdı.

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai, 21. yüzyılın "bu en kötü insani felaketinin" bir an önce sona erdirilmesi için gerekli tüm adımların atılması çağrısında bulundu.

"Filistinlilerin yönettiği bir Filistin" ilkesine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getiren Cai, Gazze ve Batı Şeria'nın Filistin topraklarının ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı.

Cai, iki devletli çözüme yönelik desteğin daha önce görülmemiş seviyeye ulaştığını belirterek bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Filistin'in derhal BM'ye tam üye devlet olarak kabul edilmesi çağrısı yapan Cai, ülkesinin Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için gerekli çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.