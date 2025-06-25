Çin'den İran Nükleer Meselesine Çözüm Çağrısı

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Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, New York'taki BM merkezinde düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında İran'ın nükleer meselesine ilişkin siyasi çözüm yoluna geri dönülmesi çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong (ortada, önde), New York'taki BM merkezinde İran'ın nükleer meselesiyle ilgili Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında konuştu, 24 Haziran 2025.

Fu yaptığı açıklamada İran nükleer meselesinde siyasi çözüm yoluna geri dönülmesi çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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