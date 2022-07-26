Çin'den İngiltere'nin başbakan adaylarına "Çin tehdidini" abartmama uyarısı - Haberler

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Çin'den İngiltere'nin başbakan adaylarına "Çin tehdidini" abartmama uyarısı

Çin'den İngiltere'nin başbakan adaylarına 'Çin tehdidini' abartmama uyarısı

Pekin yönetimi, İngiltere'de başbakanlık için yarışan Muhafazakar Parti adayları Rishi Sunak ve Liz Truss'a, sorumsuz açıklamalardan kaçınma, "Çin tehdidini" abartarak siyasi emelleri için kullanmama çağrısında bulundu.

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Pekin yönetimi, İngiltere'de başbakanlık için yarışan Muhafazakar Parti adayları Rishi Sunak ve Liz Truss'a, sorumsuz açıklamalardan kaçınma, "Çin tehdidini" abartarak siyasi emelleri için kullanmama çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Sunak ve Truss'ın adaylık kampanyalarındaki Çin'e yönelik söylemlerine dair değerlendirmede bulundu.

Muhafazakar Parti liderlik yarışının İngiltere'nin iç işi olduğu, bu yüzden yorum yapmak istemediğini ifade eden Sözcü Cao, "Bazı İngiliz siyasetçilere şunu söylemek isterim ki, Çin ile ilgili sorumsuz yorumlar yapmak, Çin tehdidini abartarak siyasi kazanç sağlamaya çalışmak, kendi problemlerinizi çözmenize yardımcı olmaz." dedi.

Muhafazakar Partinin başbakan adaylarından, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, dün yaptığı açıklamada, "Çin'in, İngiltere ve dünya genelinde ekonomik ve ulusal güvenlik için en büyük uzun vadeli tehdit olduğu" görüşünü dile getirmişti.

Sunak, başbakanlık yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Liz Truss'ı, diğer Batılı siyasetçilerle "Çin'in menfur eylemlerine ve ihtiraslarına göz yummakla" suçlayarak, "Başkakan olarak ilk işim bunu değiştirmek olacak. Çin'in üniversitelerimizi ele geçirmesini önleyeceğim, İngiliz şirketlerine ve kamu kurumlarına gereken siber güvenliği sağlayacağım. Batı'nın Çin tehdidine karşı direncini dönüştürmek üzere Başkan Biden ve diğer dünya liderleriyle çalışacağım." ifadesini kullanmıştı.

Eski Maliye Bakanı, başbakan olması halinde İngiltere'deki Konfüçyüs Enstitülerini kapatmayı vadederken Çin'e karşı yeni bir NATO ittifakı oluşturmayı öneriyor.

Dışişleri Bakanı Truss ise görevde olduğu dönemde İngiltere'nin karşı tavrını güçlendirdiğini, artan Çin saldırganlığına karşı uluslararası tepkinin örgütlenmesine öncülük ettiğini savunarak başkan seçildiğinde de aynı siyaseti sürdürme sözü veriyor.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti England Pekin Güncel Haberler

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