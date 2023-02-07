Çin'den İlk Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Doğru Yola Çıktı

HANGZHOU, 7 Şubat (Xinhua) -- Çinli sivil toplum kurtarma ekibi, Türkiye'deki deprem yardım çabalarına katılmak üzere, ülkenin doğusundaki bir havaalanından Salı sabahı hareket etti.

HANGZHOU, 7 Şubat (Xinhua) -- Çinli sivil toplum kurtarma ekibi, Türkiye'deki deprem yardım çabalarına katılmak üzere, ülkenin doğusundaki bir havaalanından Salı sabahı hareket etti.

Merkezi, Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da bulunan Ramunion Kurtarma Ekibi'nden sekiz deprem yardım uzmanının oluşturduğu ekibin, Çarşamba günü öğleden sonra Türkiye'deki deprem bölgelerine ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, 82 kişilik bir kurtarma ekibi de Salı günü Çin'in başkenti Beijing'den Türkiye'ye yola çıkacak.

Türkiye ve komşu Suriye'nin bazı kesimlerinde Pazartesi günü meydana gelen güçlü depremlerde 4 binden fazla insan hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Türkiye'nin Kahramanmaraş kentinde yerel saatle 04.17'de 7,7, birkaç dakika sonra ülkenin Gaziantep kentinde 6,4 ve yine Kahramanmaraş'ta yerel saatle 13.24'te 7,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Ramunion Kurtarma Ekibi'nin kaptanı He Jun, ülkeden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, görev için enkaz altında hayatta kalanların izini süren gelişmiş radar dedektörleri, yıkım ve kurtarma ekipmanları ve bir arama-kurtarma köpeği kullanacaklarını belirtti.

He Jun, "Türkiye'ye vardıktan sonra, hayatta olanları enkazdan mümkün olan en kısa sürede kurtarmak için yerel ekipler ve diğer uluslararası kurtarma güçleriyle işbirliği yapacağız" dedi.

2008 yılında kurulan Ramunion, afet ve kazalara acil müdahale konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir kurtarma ekibi. Ramunion üyeleri Nepal, Pakistan ve Endonezya'daki deprem yardım görevleri de dahil olmak üzere uluslararası ve ülke içinde toplam 287 kurtarma operasyonuna katıldı.